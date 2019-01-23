Дом в центре Львова продали за 27 миллионов

Управление коммунальной собственности Львовского горсовета продало на аукционе помещения 2-го, 3-го, 4-го этажей и мансарды на ул. Шевская,10, в центре Львова.

На торги был выставлен фактически весь дом, за исключением первого этажа и подвала. Общая площадь предложенных на выкуп помещений – 449,7 кв.м. Стартовая цена 16 млн 474 ты. грн.

Торги состоялись в системе «Prozorro Продажи» вчера, 22 января. На аукцион направились два претендента: ООО «Украинские телекоммуникации» с предложением в 22,1 млн грн и ООО «ИнвестБудЛьвов» с предложением 26,5 млн грн. Во время второго раунда «Украинские телекоммуникации» увеличили предложение до 27 млн грн, а предложение конкурентов было всего на 1 гривну больше этой суммы. Предложив 27 млн и 1 грн, ООО «ИнвестБудЛьвов» победило в аукционе.

Фото: Игорь Жук

Согласно данным системы YouControl, ООО «ИнвестБудЛьвов» было зарегистрировано только 10 января 2019 года с уставным капиталом в 30 млн грн. Учредителем компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности указан, как предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Александр Дьяченко является владельцем ООО «ИнвестБудКиев», основанного в конце 2015 года. Стоит добавить, что Александр Дьяченко до недавнего времени был вратарем винниковского футбольного клуба «Движение», президентом которого является известный во Львове бизнесмен и депутат городского совета Григорий Козловский.

Строительство дома на ул. Шевской,10 датируется 1787 г. (архитектор Я. Петровский). Дом был перестроен в первой половине XIX века. В начале ХХ века в нем была гостиница «Под тремя коронами» и ресторан Анны Колонской, а также магазин обуви Штарка. В советское время – до 1980-х годов здесь помещался тир. Дом является памятником архитектуры и градостроительства национального значения.

Дом расположен рядом с церковью Петра и Павла, а напротив расположен отель Leopolis.

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