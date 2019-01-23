Дмитрий Снегирев рассказал, где на Донбассе расквартировались кадыровцы и осетины

По информации местных источников аналитического отдела ГИ «Права Справа», на территории оккупированных районов Донецкой области были зафиксированы места постоянной дислокации боевиков кадировской тактической группы «Смерть».

Как сообщает сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев, командир группы по кличке «Генерал», заместитель командира – псевдо «Стингер». Группа была разбита на три взвода, которые имели места постоянной дислокации в оккупированных городах Донецк и Макеевка. По информации пророссийских СМИ, одной из задач этого подразделения, состоявшего из уволенных в запас чеченских силовиков, была ликвидация Исы Мунаева.

В Макеевке часть кадыровцев входила в состав боевиков отряда «Меч». Командовал отрядом боевиков «Меч» – полевой командир по кличке «Прима». База расположения отряда – г. Макеевка, ул. Щорса, 62. Один из командиров – Болотханов Апти Денисолтанович, майор МВД ЧР, командир 3 патрульной роты войсковой части 4157.

Кроме того, была зафиксирована рота кадыровцев, которая входила в состав батальона «Оплот». В батальоне «Оплот» кадыровцы входили в состав групп «Шамана» и «Электричество». Последний – гражданин РФ. В батальоне «Оплот» и тактической группе «Смерть» (Донецк, Макеевка и Снежное) – насчитывалось до 150 кадыровцев.

В г. Зугрэс были расквартированы до 150 кадыровцев. Сотрудники полиции ППсП им. А. Кадырова. На вооружении отряда было до 10 единиц бронетехники.

По информации местных источников ГИ «Права Справа», две роты кадыровцев входили в состав боевиков батальона «Восток». В батальоне «Восток» общее количество кадыровцев, по разным оценкам, насчитывалось от 150 до 200 бойцов. Командир роты «Юг» батальона «Восток» – осетин по кличке «Заур».

Стоит отметить, что кроме кадыровцев, в оккупированном Донецке был расквартирован отряд осетин под руководством полевого командира по кличке «Коба» (Алан Мамиев). Активные участники НВФ «Кобы»: Габараев Азамат Казимирович; Карсанов Яков Иванович; Джиоев Алан Хасайбертович; Козонов Дмитрий Феликсович.

В свое время в Донецке боевиками батальона «Восток» по обвинению в организации наркотрафика был задержан один из полевых командиров осетин Чочиев Сармат Борисович, сын главы администрации Президента Южной Осетии Бориса Чочиева Елиозовича.

По информации местных источников, 7 апреля 2015 года в оккупированный Донецк прибыли подразделения спецназа МВД Чеченской Республики. Были установлены места расквартирования этих подразделений. В г. Донецк отряд кадыровцев базировался в Киевском районе, ул.Взлётная. Установлены фамилии бойцов отряда спецназначения МВД ЧР: Осман Рамзанов (03.04.1980 г.р.), Хусейн Бельтиев.

На территории оккупированных районов Луганской области, в частности, в оккупированном Луганске, отряд кадыровцев был расквартирован в помещениях бывшего Главного управления Миндоходов в Луганской области. В Луганске пророссийски настроенные выходцы с Кавказа входили отдельными подразделениями в состав батальонов боевиков «Дон» и «Заря». Местом их расквартирования были поселки Николаевка и Пионерское Станично-Луганского района Луганской области.

В г. Краснодон отряды кадыровцев отвечали за сопровождение колонн и контрабанду ГСМ и оружия. Руководил ими полевой командир по кличке «Мага». Кроме того, на территории оккупированного города Краснодон была расквартирована группа полевого командира по кличке «Дикий». В Краснодоне кадыровцами была налажено тесное взаимодействие с отрядом полевого командира по кличке «Моджахед». Отряд «Моджахеда» принимал активное участие в разоружении расквартированного в г. Краснодон отряда МГБ ЛНВ ОБроН «Одесса» (командир отряда – «Фома»).

В свое время ГИ «Права Справа», информировала украинские спецслужбы о местах базирования кадыровцев на территории базы отдыха вблизи с. Пархоменко и в районе с. Хрящевка (дачный кооператив «Мир»). На территории кооператива, кроме живой силы, размещалась тяжелая техника и артиллерия боевиков.

По информации аналитического отдела ГИ «Права Справа», в районе поселка Верхняя Деревечка Свердловского района Луганской области была налажена печать фальшивых денежных знаков Центрального банка РФ. Территория вокруг бункера и сам бункер были под охраной боевиков-кадыровцев.

Общее количество боевиков, которые были расквартированы на территории оккупированных Краснодонского и Свердловского районов Луганской области, по разным оценкам, насчитывала от 100 до 250 боевиков.

В г. Лутугино было расквартировано подразделение осетин общим количеством до 40 боевиков. На начало вооруженного противостояния с ВСУ отряд насчитывал до 70 боевиков. Командир – Алгуров Альберт Филиппович. Ветеран вооруженных конфликтов на Кавказе. Один из полевых командиров – Агаев Аксарбек.

В оккупированном Стаханове оперировал отряд выходцев с Кавказа численностью до 100 боевиков.

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