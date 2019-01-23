Денисова требует, чтобы Россия передала украинских моряков нейтральной стране

Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует от России направить раненых пленных украинских моряков в третью страну для лечения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в среду.

В своем обращении к дипломатическим представительствам государств-членов Европейского Союза Денисова призвала страны ЕС усилить давление на российскую власть с целью соблюдения ею норм международного гуманитарного права.

«В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года», – написала она.

«Ни я, ни адвокаты, до сих пор не получили никакой подтвержденной медицинскими справками официальной информации о том, какие именно ранения были получены, как осуществлялось лечение и как чувствуют себя ребята», – добавила Денисова.

Она привела информацию адвоката Сергея Бадамшина, который лично видел Василия Сороку 22 января 2019 года.

«Мокряк нуждается в немедленной медицинской помощи. Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались осколки. Кроме того, координатор группы адвокатов Николай Полозов располагает информацией, что раненых Андрея Артеменко и Андрея Ейдера готовят к перевозке из медицинского блока СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово», где отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи, их лечение и реабилитация должна продолжаться», – рассказала омбудсмен.

Денисова также сообщила, что направила обращение к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и к и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

«Мне стало известно о переводе украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Ейдера в Лефортовское СИЗО, где отсутствуют надлежащие условия для дальнейшего лечения. По выводам предоставленным РФ состояние здоровья трех раненых удовлетворительное, но из альтернативных источников известно, что это не так», – написала она, добавив, что перемещение украинских военнопленных представляет угрозу для дальнейшего выздоровления и скорейшего освобождения.

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