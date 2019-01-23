Дело Кулака: суд во Львове завтра попытается повторно отстранить от работы хирурга Жидачевской РБ

Завтра, 24 января 2019 года, в 15:00 в Галицком районном суде г. Львов состоится рассмотрение дела об избрании меры пресечения в виде отстранения от работы хирурга Жидачевской районной больницы, обвиняемого в служебной халатности, которая привела к смерти 12-летнего Романа Кулака.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил отец мальчика Владимир Кулак.

Дело будет рассматривать судья Ирина Волоско.

«Полиция и прокуратура не сдаются, получив доказательства вины хирурга в смерти моего сына, увидев угрозу для других пациентов!! Завтра опять по их иску, ПОВТОРНО!!, суд первой инстанции!!, слушание дела об отстранении хирурга Жидачевской районной больницы от исполнения обязанностей.

Предоставив недостоверные данные! По сфальсифицированным лживым документам, хирург выиграл апелляцию!

Именно этот хирург был дежурным в больнице, именно на нем и еще на одном лице, которая назвалась врачом, лежит ответственность за смерть моего сына Романа, которого они лечили от отравления, а у сына был заворот тонкого кишечника.

Такие горе спецы не имеют права работать в больницах!!», – написал Владимир Кулак.

Напомним, 4 января этого года, решением Галицкого районного суда, хирургу Жидачевской РЛ и еще одному бывшему врачу были избраны меры пресечения. Хирург, кроме личного обязательства, также был отстранен от исполнения обязанностей.

Впоследствии, на его поддержку выступил председатель Жидачевской районного совета.

В то же время адвокаты хирурга подали апелляцию на решение Галицкого суда.

14 января, Апелляционный суд Львовской области отменил постановление Галицкого районного суда г. Львова об отстранении от работы хирурга Жидачевской районной больницы.

12-летний Роман Кулак умер 27 июня 2017 года. Ему не смогли вовремя диагностировать в Жидачевской районной больнице заворот тонкой кишки.

Предварительные выводы медицинского расследования были обнародованы 25 сентября 2017 года, а 6 октября эксперты предоставили конечную резолюцию. Они отметили, что смерть наступила вследствие нарушения работы жизненно важных органов и сильной токсикации организма. Причиной смерти стала гангрена тонкого и части толстого кишечника. Виновными в неправильном диагностировании и лечении пациента были признаны медики Жидачевской районной больницы.

7 декабря, клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения дала оценку действиям медиков Жидачевской районной больницы, которые привели к смерти Романа Кулака. Выводы КЭК МЗ, в основном, совпали с докладом Департамента здравоохранения ЛОГА, в котором однозначно была признана вина врачей из Жидачева.

Также в этой же Жидачевской больнице 28 декабря 2018 года во время операции кесарева сечения скончалась молодая женщина – полиция открыла уголовное производство по факту смерти роженицы.

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