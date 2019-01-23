Дарья Снигур пробилась в 1/4 финала юниорского турнира Australian Open-2019

Украинка Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open-2019 Junior Championships) в Мельбурне.

В матче третьего круга Снигур за полтора часа одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро– 3:6, 6:4, 6:2, сообщает Укринформ.

Путевку в полуфинал соревнований Снигур разыграет с пятой «ракеткой» турнира Мананчаей Савангав из Таиланда, которая нанесла поражение посеянной под 11-м номером венгры Адриенн Надь – 6:4, 6:2.

Отметим, что 16-летняя киевлянка впервые выступает на Открытом чемпионате Австралии. До этого Снигур ни разу не играла в четвертьфинале турнира серии Grand Slam среди игроков до 18 лет.

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