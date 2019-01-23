Чиновница Киевского облсовета объяснила причины постоянного роста тарифов на коммунальные услуги

В нашем мире дорожает все. Такая же ситуация и у водоканалов и тепловиков – они живут в стране со значительными инфляционными процессами.

Об этом в эфире проекта «Злой дом» на телеканале ZIK отметила председатель бюджетной комиссии Киевского облсовета Ольга Бабий.

«Сын недавно говорит мне, чтобы я давала ему на лаваш не 10 гривень, а 12, потому что тот на 2 гривны подорожал. В нашем мире дорожает все. У нас не лучшая экономическая ситуация. Но такая же ситуация и у водоканалов и тепловиков – они не с Марса подают нам воду и тепло», – подчеркнула эксперт.

Она отметила, что, например, в тариф на водоснабжение входит стоимость электроэнергии, зарплаты работников водоканала, налоги, горюче-смазочные материалы и прочее.

«Вот вы говорите жене: держи 20 гривень и свари мне борща. А однажды она приходит и говорит: извини, но теперь борщ будет без мяса и свеклы, но это уже не борщ. Поэтому когда мы возвращаемся к качеству услуг, должны понимать, что водоканалы и тепловики живут в стране со значительными инфляционными процессами», – объясняет Ольга Бабий.

По ее словам, за последние 5 лет официальная инфляция превысила отметку в 100%, а на этот год в государственном бюджете она предусмотрена на уровне 7,4%.

«Мы уже сейчас должны честно сказать людям, что тарифы вырастут на 8%. За последние пять лет объемы потребления воды сократились на 15%. Это нормальная реакция на рост тарифа – люди экономят. Но мы должны понимать, что чем меньше будет потребление, тем больше будет расти тариф», – отметила чиновница.

Напомним, в декабре В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №9406 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно бесперебойного снабжения электрической энергии субъектам хозяйствования, предоставляющих коммунальные услуги и корректировки цен/тарифов на коммунальные услуги.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.