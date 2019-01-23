Черненко увидел опасность в шумихе относительно избирательных нарушений

Некоторые из нарушений избирательного законодательства, о которых говорят наблюдатели, действительно есть, но пока заявлений гораздо больше. Таким образом, определенные законные и известные избирательные технологии, как агитация «от двери к двери», начинают интерпретировать, как попытки подкупа и вмешательства.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Александр Черненко.

Господин Черненко считает, что нарушений на выборах будет гораздо больше. В то же время, по его словам, некоторые из тех нарушений, которые очерчивал министр внутренних дел и о которых говорят наблюдатели, действительно имеют место, но криков «держите волка» гораздо больше, чем самих волков.

«Это всегда было на выборах и сегодня тоже будет, когда определенные законные и известные избирательные технологии, в том числе агитацию «от двери к двери», начинают интерпретировать и представлять, как попытки подкупа и вмешательства», – отметил народный избранник.

По словам господина Черненко, надо понимать, что до момента регистрации человек может рекламировать себя как угодно, потому что он не является кандидатом и не факт, что им будет. Однако с момента регистрации надо за всю рекламу оплачивать из избирательного фонда.

«И так случилось, что кандидаты, которые зарегистрировались несколько дней назад, еще не открыли избирательные фонды, и, соответственно, и реклама, которая висела, еще не снята. И эти 2-3 дня, когда гражданин уже кандидат, но еще оплачивает из избирательного фонда – это является формальным нарушением. Это проблема всех выборов. Хорошо было бы, чтобы этого не было, чтобы кандидаты были готовы, но это не критично. Хоть это звучит немного цинично, но дай Бог, чтобы это были самые большие проблемы наших выборов», – отметил политик.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что большинство кандидатов в президенты Украины изготавливают и распространяют агитационную продукцию незаконно.

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