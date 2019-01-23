Черная дыра в центре Млечного Пути нацелилась на Землю – отсылает струю

Ученые рассмотрели выбросы сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути и обнаружили, что узкий луч их излучения направлен прямо к нам.

Это означает, что черная дыра ориентирована довольно странно, как будто она лежит на боку, пишет «Новое Время» со ссылкой на Science Alert.

Используя интерферометрию с невероятно длинными базами, то есть с длиной волны 3.5 миллиметра и частотой 86 GHz, команда астрономов с помощью компьютерного моделирования смогла «заглянуть» внутрь облака плотной плазмы, пыли и газа, которое окружает черную дыру Sgr A * в центре Млечного Пути.

«Галактический центр полон материи вокруг черной дыры, которая действует как матовое стекло, через которое мы должны смотреть», – сказал астрофизик Эдуардо Росс из Института радиоастрономии имени Макса Планка в Германии.

Исследование показало, что радиоизлучение Sgr A * выходит из меньшей области, чем считалось ранее. Большая часть выходит с небольшой симметричной области - 300-миллионной части градуса ночного неба. А так как черные дыры сами по себе не излучают ничего, что мы могли бы обнаружить с помощью существующих приборов, наблюдаемое излучение имеет два возможных объяснения.

«Это может говорить о том, что ее радиоволновое излучение производится не внутри джета, а в диске из газа и пыли, окружающих дыру. Ни один другой объект не ведет себя подобным образом. Альтернативное объяснение – ее выбросы направлены прямо на нас», – рассказывает Сара Иссаун из Университета Радбуда в Нидерландах.

Активные черные дыры окружены облаком материи, которая падает в дыру, как вода в слив. Когда материя поглощается черной дырой, она выбрасывает струи частиц из полюсов ротации со скоростью, близкой к скорости света. Таким образом, на нас может быть направлена релятивистская струя (джет) Sgr A *.

Поскольку Земля находится в плоскости галактики, направление струи в нашу сторону означал бы, что черная дыра ориентирована довольно странно, как будто она лежит на боку. Но такая ситуация в принципе возможна.

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