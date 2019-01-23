Боевики обстреляли Чермалык и представителей ГСЧС из Марьинки. Один ранен

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

«Кроме того, враг совершил обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи города Марьинка», – говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактическоой группировки «Восток» обстрелы позиций украинских защитников велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкиного; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия – в районе населенного пункта Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных сил получил ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 22 января двух оккупантов было уничтожено и еще двое – ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Наши защитники и дальше контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.