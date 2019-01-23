Баганец: Луценко как генпрокурор не имеет права давать политические оценки

В законе прописаны полномочия генерального прокурора. Среди пунктов есть то, что запрещает ему заниматься политической деятельностью.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил адвокат Алексей Баганец.

«Я думаю, что в интервью с Гордоном Луценко наговорил много ненужного. Он разговаривал воровским жаргоном, не давал оценку по конкретным производствам», – отмечает эксперт.

Луценко не удается говорить о юридических тонкостях, обращает внимание Алексей Баганец.

«Лучше, когда вместо него об этом говорят его заместители, которые являются специалистами. Луценко – не эксперт, поэтому ему не нужно рассказывать, например, про уголовные признаки действий Медведчука. Луценко могут не нравиться люди, но он не имеет права давать какую-либо оценку тому или иному политику», – отмечает эксперт.

Баганец считает, что Луценко более озабочен политическим будущим, чем дает оценку результатам работы на этой должности

«Есть 19 статья Конституции Украины, где четко написано, что орган власти и его должностные лица должны действовать в пределах полномочий на основании законов Украины. Кроме того, есть закон о прокуратуре, где прописаны полномочия генпрокурора. В нем говорится о том, что ему запрещено заниматься политической деятельностью. Теоретически, против Луценко можно подавать в суд», – говорит Алексей Баганец.

Журналист Олег Ельцов признается, что сложно спрогнозировать, что дальше ждет Юрия Луценко в его карьере.

«Ранее он говорил, что уйдет с должности после выборов. А обещания политиков – это очень эфемерная вещь. Луценко – политик, который этого даже не отрицает. На мой взгляд, он очень перспективный политик», – отмечает журналист.

И останется ли Луценко на должности, зависит от результатов президентских и парламентских выборов, отмечает Олег Ельцов.

«Все зависит от того, какое место Луценко найдет себе в политической тусовке. Я думаю, что он не собирается покидать политику, особенно учитывая его опыт. Если уйдет нынешний президент, Луценко, как член команды Порошенко, тоже уйдет с должности», – добавляет журналист Олег Ельцов.

Также напомним, что ранее Луценко сообщил, когда назовет заказчика убийства Гандзюк.

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