Авакова спросили об адекватности его советников

Нарушения агитации, на которые обращает внимание Арсен Аваков, на самом деле не самые плохие. Руководителям МВД стоит отойти от публичных заявлений и перевести дискуссию в русло привлечения к ответственности конкретных нарушителей избирательного законодательства.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Валентин Гладких.

По словам г-на Гладкого, когда министр внутренних дел говорит о нарушении законодательства кандидатами в президенты относительно размещения рекламы, у него возникает вопрос, есть ли у Авакова хотя бы один адекватный советник. Потому что не вся реклама, которая размещена на улицах наших городов, на самом деле может пониматься как предвыборная агитация.

«После того, как кандидат зарегистрировался, у него есть определенное время для того, чтобы открыть предвыборный фонд. Потом есть процедура наполнения этого фонда, а после этого, соответственно, является процедура отчетности об агитационной продукции. Здесь есть один нюанс: я также сейчас могу развешивать свои билборды по всему киеву, но будет ли это моей предвыборной агитацией, если я не кандидат в президенты, но как гражданин Украины я абсолютно могу себе это позволить», – отметил Гладких.

В частности, политолог отметил, что нарушения, на которые обращает внимание Арсен Аваков, на самом деле не самые плохие. Но в тоже время есть те нарушения избирательного законодательства, за привлечения к ответственности по которым ответственное ЦИК, а есть нарушения Уголовного кодекса Украины, за которые привлекают к уголовной и административной ответственности.

«Мне бы хотелось, чтобы руководитель МВД отошел от публичных заявлений о том, что где-то там что-то происходит, а перевел дискуссию в правовое русло привлечения к ответственности конкретных виновников», – подчеркнул гость программы.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что большинство кандидатов в президенты Украины изготавливают и распространяют агитационную продукцию незаконно.

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