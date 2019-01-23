Аспирин снижает риск возникновения сердечного приступа, однако повышает риск кровотечения

Частое употребление аспирина для предотвращения инфарктов может увеличить риск возникновения серьезных кровотечений более чем на 40%, показало исследование.

Исследование, которое проанализировало более 1000 человек, также выявило, что употребление аспирина уменьшало риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 11%, – информирует издание Independent.

Во время эксперимента одна группа пациентов получала аспирин, вторая группа – плацебо, а третья вообще не получала никаких препаратов.

Оказалось, что около 250 пациентам нужно было принимать аспирин в течение пяти лет для предотвращения сердечного приступа и инсульта.

Однако усиленное применение аспирина также повышало риск кровотечений на 43%.

Ведущий исследователь д-р Шон Чжэн из Королевского колледжа Лондона, Великобритания, заявил, что исследование свидетельствует о том, что существует недостаточно доказательств для того, чтобы рекомендовать употребление аспирина в профилактике сердечных приступов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний здоровыми людьми».

Доктор Чжэн добавил, что пациентам необходимо подчеркивать риска возникновения сильных кровотечений.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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