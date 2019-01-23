Антикоррупционный суд будет сформирован уже в марте, а к лету он должен начать работу, – эксперт

Первые 35 судей вновь созданного Антикоррупционного суда будет избран и назначен еще в марте 2019 года. Их должен утвердить еще нынешний Президент.

Об этом во время пресс-конференции на тему: «Борьба с коррупцией – что дальше?» сообщил руководитель антикоррупционной программы Мирового банка в Украине Давид Бернштейн, информирует корреспондент ИА ZIK.

«Мы тесно работали с высшей квалификационной комиссией и международными экспертами, которые занимаются отбором судей. Этот процесс должен закончиться до выборов, то есть первые 35 судей будут избраны уже в марте и назначены действующим президентом. Также мне известно, что параллельно в Киеве работают над тем, чтобы подготовить помещения для размещения нового суда, а также над документацией, которая будет сопровождать их работу. Поэтому я уверен, что первые дела суд рассмотрит еще до начала лета. Также мы работаем над тем, чтобы избранные судьи быстро усовершенствовали свою квалификацию, поэтому готовим вместе с нашими партнерами для них много тренингов», – рассказал Давид Бернштейн.

Процесс избрания судей и создание Антикоррупционного суда также прокомментировал руководитель Львовского теруправления НАБУ Тарас Лопушанский, в частности он сообщил о судьбе тех производств, рассмотрение которых уже начато в других судах:

«Антикоррупционный суд будет рассматривать только те дела, которые расследовали в НАБУ. Также судьи будут иметь соответствующую высокую квалификацию. Поэтому, можно надеяться, рассмотрение ими дел будет очень быстрым и профессиональным. А ситуации, когда между судебными заседаниями есть полугодовые перерывы и больше, не будет никогда.

Относительно ситуации, когда рассмотрение определенного производство начато в другом суде, то он уже обязан довести его до обоснованного приговора. И только тогда можно начать рассмотрение этого дела в Антикоррупционном суде, но уже в апелляционной инстанции».

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