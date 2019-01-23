Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал лауреатов по итогам 2018 года.

В число лучших по версии организации попали двое украинцев, сообщает klitschko-brothers.com.

«Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан «Боксером года». А Александр Гвоздик, который недавно завоевал титул в полутяжелом весе, победил в номинации «Открытие года», – отмечается в сообщении.

Кроме того, нокаут, в который Александр Усик послал британца Тони Бэллью, признан «Нокаутом года».

В номинации «Лучший бой года» победил поединок американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри, что завершился ничьей.

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