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среда, 23 января, 2019, 23:24 Политика
Адвокаты Януковича сообщили, что не получали вызов в суд

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что он и экс-президент не получали повесток в суд по делу о госизмене.

Об этом сообщает «Громадское».

Сердюк заявил, что суд не отправлял им приглашения на слушания. Он добавил, что другому адвокату Януковича Александру Горошинському в суде подтвердили, что повесток не отправляли. Причины, по словам Сердюка, в суде не назвали.

Также адвокат отметил, что Виктора Януковича завтра, 24 января, на слушании не будет. На видеосвязь он также не выйдет.

Вместе с тем прокурор по делу Януковича Руслан Кравченко сообщил, что будет присутствовать на заседании.

24 января в 09:00 начнется заседание Оболонского райсуда Киева, на котором огласят приговор Януковичу. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

 
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Виктор Януковичсуд государственная изменановости Украиныновости политики
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