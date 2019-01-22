Из-за скандала с детьми Норвегия предложила Польше отозвать консула

МИД Норвегии предложило Польше отозвать своего консула Славомира Ковальского.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на пресс-секретаря норвежского МИД Анэ Хаавардсдаттер Лунде.

«Подтверждаем, что Министерство иностранных дел Норвегии призвало Польшу отозвать этого консула», – отметила пресс-секретарь норвежского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, «причина такого решения заключается в том, что его поведение не соответствует дипломатическому статусу в нескольких консульских вопросах, в частности, говорится о его неуместном поведении норвежских госслужащих».

Польский дипломат имеет три недели, чтобы покинуть Норвегию.

Славомир Ковальский, который возглавляет консульский отдел Посольства Польши в Осло, 150 помогал польским семьям в делах о возвращении детей из центра, который занимается защитой прав детей в Норвегии.

В 2016 году Ковальский стал «консулом года» в конкурсе, организованном Министерством иностранных дел Польши «за адекватные меры и умелое сотрудничество с норвежской стороной по делам несовершеннолетних польских граждан, которые находятся под опекой местных социальных служб».

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