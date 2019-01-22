Юлия Тимошенко: Мы обязательно вернем Крым и Донбасс в состав Украины

Крым и Донбасс – это Украина навсегда, и они обязательно будут возвращены.

Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время Форума единения в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Тимошенко, новая власть должна добиться восстановления территориальной целостности усиления дипломатического фронта, расширение переговоров с форматом «Будапешт плюс» и создание современной украинской армии по стандартам НАТО.

«Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет дискредитировано. Возвращение к условиям Будапешта и защита Украины от агрессора – это первоочередная задача нового президента», – заявила лидер» Батькивщины «.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что сейчас Украине нужен реальный мир, а не его иллюзия. На Донбассе и в Крыму живут настоящие украинские патриоты, которые ждут освобождения своей земли от врага.

«Этим людям мы никогда не изменим и обязательно вернем Крым и Донбасс в состав Украины», – подчеркнула она.

Оппонентам, которые искусственно навязывают предупреждения о том, что женщина не может быть эффективным главнокомандующим, руководитель партии напомнила, что в 6 из 29 стран-членов НАТО министерства обороны возглавляют именно женщины, и отослала к истории.

«Одним из наиболее эффективных»главнокомандующих»в истории Украины была княгиня Ольга – за все время ее правления Киевская Русь не утратила ни миллиметра территории, а лишь получила новые земли. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, которую я имела честь знать лично, во время известной Фолклендской войны в 1982 году, продемонстрировала в десять раз больше благоразумия, мудрости и подлинной государственной мужества, чем вся мужская когорта английской политики и министерство обороны вместе взятые»,–- напомнила Юлия Тимошенко.

«Я точно никогда и ни при каких обстоятельствах не рассматривать войну, как прибыльный собственный бизнес. Все остальное, что положено делать настоящему главнокомандующему, я буду делать –с высокой ответственностью, честью и профессионализмом», – пообещала Юлия Тимошенко.

Как сообщалось ранее, вспоминая о своей последней встрече с Маргарет Тэтчер, Тимошенко рассказала, что та дала ей целый ряд советов, как вести себя политику. В частности, никогда не действовать спонтанно и не подготовлено.

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