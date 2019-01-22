Яхно объяснила, что такое план «Б» от Терезы Мэй

План «А» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из Европейского союза был слишком мягким. В то же время недавно наработанный план «Б» предусматривает, что вносить свои предложения смогут и парламентарии.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорила политолог Олеся Яхно.

«План «А» – срединная позиция, которую заняла Тереза Мэй. Это выход из Европейского союза, однако довольно мягкий в сравнении с согласованным документом, который вышел на более пятьсот страницах», – говорит политолог.

На самом деле по Brexit сложилась очень странная ситуация, комментирует Олеся Яхно.

«Сторонники и критики Brexit одинаково не поддерживают соглашение. Первые считают, что оно все же слишком привязывает Великобританию к Европейскому Союзу. А те, кто против, аргументируют свою позицию, опираясь на границу с Северной Ирландией», – отмечает Олеся Яхно.

К слову, оценку ситуации в Северной Ирландии дал и генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко. Он отметил, что возможным сценарием является морской контроль перевозок между Лондоном и ирландским Белфастом.

В то же время Олеся Яхно признается: вариантов развития событий в Великобритании может быть множество.

«Чем отличается План «Б» Терезы Мэй? Согласно нему, теперь могут вносить свои предложения и парламентарии. Это означает, что может произойти все что угодно: от досрочных выборов до повторного референдума», – считает политолог.

Также Олеся Яхно отмечает, что вся ситуация – очень сложная и может иметь долгосрочные последствия.

«Я считаю, что любое решение в этой ситуации возможно. Ведь никто не хочет брать на себя политическую ответственность, понимая вероятные долгосрочные последствия. Я не знаю, взрыв автомобиля в Северной Ирландии связан с Brexit и возможным изменением правил. Но ситуация сложная и может развиваться в любую сторону», – добавляет политолог.

Напомним, что в североирландском городе Лондондерри вечером 19 января взорвался автомобиль. Как сообщат СМИ, никто не пострадал.

Полиция подозревает, что взрыв автомобиля организовала «Новая Ирландская республиканская армия».

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