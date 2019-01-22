Возросло количество жертв пожара в Керченском проливе

Спасатели подняли из воды в районе инцидента с двумя судами у Керченского пролива тело 11-го погибшего моряка.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте.

«Подняли тела 11 погибших, по уточненным данным еще 12 подняли живыми», – сказали в ведомстве.

Тем временем, источник в службах морского поиска и спасения сообщил, что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. «Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять», – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. Ранее сообщалось, что десять человек погибли, 14 моряков удалось вытащить из воды живыми, судьба семи человек оставалась неизвестной.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек – граждане Турции и Индии. Граждан Украины среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании, которые находились на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия находится в 15 морских милях от мыса Такиль. По словам представителя Росморречфлота, от судов, которые находились неподалеку, была получена информация, что на одном из двух судов, которые находились рядом, видимо, шла перевалка топлива, затем произошел хлопок со вспышкой; сначала пожар заметили на одном судне, затем огонь перекинулся на второе.

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