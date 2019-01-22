В Тернополе судят мошенников, которые подделали почти 40 тысяч стодолларовых банкнот

Горрайонный суд Тернополя назначил наказание мошеннику, который подделывал американские доллары. Продолжается рассмотрение дела в отношении его сообщника.

Как сообщили ИA ZIK в управлении СБУ в Тернопольской области, аферисты являются жителями Львова. Фальшивые доллары мужчины реализовывали в Тернопольской и Львовской областях.

По данным следствия, они использовали профессиональное полиграфическое оборудование и наладили печать высококачественных фальшивых банкнот номиналом в сто долларов. Производство действовало в промышленных масштабах.

В Тернополе судят мошенников, которые подделали почти 40 тысяч стодолларовых банкнот

Правоохранители задержали мошенников в июле 2017 года в помещении одного из рекламных агентств Львова во время печати очередной партии фальшивой валюты.

На момент задержания мужчины успели изготовить почти 40 тысяч заготовок поддельных стодолларовых банкнот, стоимость которых по курсу НБУ превышала бы 100 млн грн.

«Суд признал одного из фигурантов дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Его оштрафовали на 102 тыс. грн. Судебное разбирательство в отношении другого фигуранта дела продолжается», – сообщили в управлении СБУ.

В Тернополе судят мошенников, которые подделали почти 40 тысяч стодолларовых банкнот

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