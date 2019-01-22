В Сирии обнаружили якобы украинские контейнеры для опасных веществ, - ИС

В отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры для опасных веществ с маркировкой, что якобы указывает на их украинское происхождение.

Об этом написал народный депутат, лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук в Facebook.

По данным ИС, в отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры для опасных веществ с маркировкой, что якобы указывает на их украинское происхождение.

Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

«По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути). При этом, наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем», – написал Тымчук.

Также Тымчук добавил, что указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются.

Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

По его словам, появление таких контейнеров может свидетельствовать о подготовке «провокаций для дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства накануне президентских выборов».

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