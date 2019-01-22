В РФ заявили, что не договаривались с Берлином и Парижем о размещении наблюдателей в Крыму

Статс-секретарь заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявляет, что Россия, Германия и Франция не договаривались о направлении наблюдателей этих стран в Керченский пролив на постоянной основе.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

«Наш президент в недавнем разговоре с канцлером Германии договаривался о том, что будет одноразовое посещение экспертами-наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Об этом шла речь. Все остальное – искусственное изобретение, преимущественно связанное с политологами, журналистами», – сказал Карасин, отвечая на просьбу «Интерфакса» прокомментировать возможность размещения на постоянной основе наблюдателей Германии и Франции в Керченском проливе.

«Мы о другом не договаривались», – подчеркнул он.

Карасин добавил, что «договоренность была только об этом, пока она не реализована».

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов до Керченского пролива.

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