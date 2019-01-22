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вторник, 22 января, 2019, 8:00 События
В результате пожара в Керченском проливе оба судна затонули

Количество жертв пожара на судах под флагом Танзании, которые базируются возле Керченского пролива, увеличилось по меньшей мере до 14 человек.

Об этом сообщает местное Kerch.fm.

Без вести пропавшими считаются еще пять человек. В спасательной операции принимают участие около 10 различных судов.

По информации издания, оба судна «Маэстро» и «Кандий» затонули. В Керченские больницы начали доставлять пострадавших с переохлаждением – обморожением. Пострадавших также направляют в больницы Краснодарского края.

Ранее сообщалось о гибели 11 моряков из-за пожара в Керченском проливе. Предварительно, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт.
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ЧПпожарКерченский проливновости Украины
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2019-01-22 08:06 :05