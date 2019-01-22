В Одессе возле ресторана взорвали самодельное устройство

Утром 22 января в Одессе произошел взрыв в одном из технических помещений ресторана.
Об этом сообщает полиция Области.
«В результате взрыва никто не пострадал», – говорится в сообщении.
Позже правоохранители установили, что на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
Устройство было безоболочное и без поражающего элемента.
В одесской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что сообщение о взрыве на Французском бульваре поступило от полиции в 08:08
По данным спасателей, взрывчатку заложили с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного частного ресторана «Блеф», который расположен на территории санатория «Чкаловский».
«В результате происшествия произошло разрушение окна и отделка стен без последующего горения», – добавляют в ГСЧС.
Отметим, это не первый такой случай за последние время. Вчера сообщалось о взрыве возле ресторана в Ванном переулке в Одессе, в результате которого пострадал один человек.