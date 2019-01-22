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вторник, 22 января, 2019, 12:30 События
В Одессе на Французском бульваре прогремел взрыв

В одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы, произошел взрыв.

Об этом сообщает полиция региона.

По сообщению, никто не пострадал.

«Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления... После проведения проверки произошедшего будет дана соответствующая правовая квалификация», – говорится в сообщении.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что речь идет о ресторане «Блеф» на Французском бульваре.

По сообщению, спасатели установили, что взрыв произошел вследствие заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного здания.

Другие подробности пока неизвестны.
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Одессавзрывновости Украины
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2019-01-22 13:58 :54