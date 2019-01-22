В Одессе на Французском бульваре прогремел взрыв

В одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы, произошел взрыв.
Об этом сообщает полиция региона.
По сообщению, никто не пострадал.
«Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления... После проведения проверки произошедшего будет дана соответствующая правовая квалификация», – говорится в сообщении.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что речь идет о ресторане «Блеф» на Французском бульваре.
По сообщению, спасатели установили, что взрыв произошел вследствие заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного здания.
Другие подробности пока неизвестны.