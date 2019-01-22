В Китае подтвердили второй случай, когда женщина забеременела в результате редактирования генов

Китайские власти подтвердили второй случай, когда женщина забеременела во время эксперимента по созданию первых в мире генетически отредактированных детей.

Хе Цзянькуй шокировал научное сообщество, объявив, что он успешно изменил гены девочек-близнецов, родившихся в ноябре, чтобы предотвратить их заражение ВИЧ, – информирует издание The Guardian.

Хе заявил о том, что, возможно, произошла и «другая беременность» второй пары.

Власти провинции, проводящие расследование, подтвердили существование второй беременной матери, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

По информации, состояние здоровья будущей матери и девочек-близнецов тщательно проверят.

По данным Синьхуа, расследование выявило, что Хе «подделал этические обзорные статьи» и «намеренно уклонился от надзора». Он частно организовал проектную группу, которая включала иностранных сотрудников, и использовал «непроверенную технологию» для незаконного редактирование генов эмбрионов человека.

Следователи рассказали Синьхуа, что ученый «гнался за славой» и использовал «собственные средства» для проведения опасного эксперимента.

Следователи обнаружили, что изначально восемь волонтерских пар ВИЧ – положительных родителей и ВИЧ-отрицательных матерей – дали согласие на участие в эксперименте, одна из пар позже выбыла.

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Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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