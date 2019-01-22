вторник, 22 января, 2019, 23:03 Киев
В Киеве произошел пожар в квартире с людьми
В среду, 22 января, в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди.
Об этом сообщает ресурс «Киев Оперативный».
Инцидент случился по адресу улица Подвысоцкого, 4В. Там на 7 этаже загорелась квартира.
«Прямо сейчас горит квартира на 7 этаже на Подвысоцкого, 4В. По информации очевидцев, в квартире находится ребенок и мужчина. На месте работают спасатели ГСЧС. Детали устанавливаются», – говорится в сообщении.
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