В Киеве произошел пожар в квартире с людьми

В среду, 22 января, в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди.

Об этом сообщает ресурс «Киев Оперативный».

Инцидент случился по адресу улица Подвысоцкого, 4В. Там на 7 этаже загорелась квартира.

«Прямо сейчас горит квартира на 7 этаже на Подвысоцкого, 4В. По информации очевидцев, в квартире находится ребенок и мужчина. На месте работают спасатели ГСЧС. Детали устанавливаются», – говорится в сообщении.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.