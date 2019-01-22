live
Aнонси
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
23 января, среда
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
24 января, четверг
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
24 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 22 января, 2019, 23:03 Киев
В Киеве произошел пожар в квартире с людьми

В среду, 22 января, в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди.

Об этом сообщает ресурс «Киев Оперативный».

Инцидент случился по адресу улица Подвысоцкого, 4В. Там на 7 этаже загорелась квартира.

«Прямо сейчас горит квартира на 7 этаже на Подвысоцкого, 4В. По информации очевидцев, в квартире находится ребенок и мужчина. На месте работают спасатели ГСЧС. Детали устанавливаются», – говорится в сообщении.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Киевпожарновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-23 02:57 :37