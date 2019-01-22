В четверг в Италии стартует шестой этап Кубка мира-18/19 по биатлону

В итальянском Антхольц-Антерсельва в четверг, 27 января, начнется очередной, шестой этап Кубка мира по биатлону текущего сезона-18/19. Спортсмены продолжат борьбу за почетные награды и очки в мировом рейтинге.
Биатлон. Кубок мира сезона-2018/2019. Шестой этап
24 – 27 января. Антхольц-Антерсельва (Италия)
Расписание гонок
24 января (четверг)
15:30. Женщины. Спринт 7.5 км (два огневых рубежа)
25 января (пятница)
15:30. Мужчины. Спринт 10 км (два огневых рубежа)
26 января (суббота)
14:30. Женщины. Гонка преследования 10 км (четыре огневых рубежа на этапе)
16:30. Мужчины. Гонка преследования 12.5 км (четыре огневых рубежа на этапе)
27 января (воскресенье)
13:45. Женщины. Масс-старт 12.5 км (четыре огневых рубежа)
16:30.13:15. Мужчины. Масс-старт 15 км (четыре огневых рубежа)