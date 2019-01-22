В четверг в Италии стартует шестой этап Кубка мира-18/19 по биатлону

В итальянском Антхольц-Антерсельва в четверг, 27 января, начнется очередной, шестой этап Кубка мира по биатлону текущего сезона-18/19. Спортсмены продолжат борьбу за почетные награды и очки в мировом рейтинге.

Биатлон. Кубок мира сезона-2018/2019. Шестой этап

24 – 27 января. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Расписание гонок

24 января (четверг)

15:30. Женщины. Спринт 7.5 км (два огневых рубежа)

25 января (пятница)

15:30. Мужчины. Спринт 10 км (два огневых рубежа)

26 января (суббота)

14:30. Женщины. Гонка преследования 10 км (четыре огневых рубежа на этапе)

16:30. Мужчины. Гонка преследования 12.5 км (четыре огневых рубежа на этапе)

27 января (воскресенье)

13:45. Женщины. Масс-старт 12.5 км (четыре огневых рубежа)

16:30.13:15. Мужчины. Масс-старт 15 км (четыре огневых рубежа)

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