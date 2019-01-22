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вторник, 22 января, 2019, 23:38 Политика
Украинца Шаройко перевели из СИЗО в колонию в Беларуси

Осужденного в Беларуси за «шпионаж» украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию.

Об этом TUT.BY рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, – сообщает Украинская правда.

Шаройко перевели еще до Нового года. В колонии его уже посещала жена. 23 января украинский консул планирует посетить осужденного украинца.

Напомним:

23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Ранее издание «Белорусский партизан» со ссылкой на «коллег в Киеве» сообщило, что Украине могут передать Шаройко в обмен на Политику.

В октябре 2018 года документы Павла Шаройко передали в комиссию по помилованию при президенте Беларуси.
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БеларусьСИЗОПавел Шаройконовости Украиныновости политикиИгорь Кизим
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