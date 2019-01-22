Ученые объяснили, почему жители сел чаще умирают от рака

Проживание в сельской местности снижает шансы пациентов с раком на выживание. Исследование показало, что жители поселков и сел хуже справляются с опухолями, поскольку они изолированы от центров лечения.

Об этом сообщает ukrhealth.

Проживание на природе традиционно сулит человеку множество преимуществ благодаря свежему воздуху, отсутствию вредных выхлопов и более упорядоченному образу жизни. Но это не касается тех пациентов, которые столкнулись со злокачественными новообразованиями. Исследование продемонстрировало, что после установки диагноза рак и начала лечения, шансы тех, кто проживают в сельской местности победить болезнь снижаются, в сравнении с теми, кто проживает в городах. В целом, это снижение составляет 5%. Авторы исследования объясняют данный феномен тем, что люди в селах и небольших населенных пунктах проживают далеко от медицинских центров, которые оказывают им помощь – они обращаются за ней с некоторым опозданием.

Ученые из Университета Абердина провели метаанализ 39 исследований по всему миру для того, чтобы оценить, как место проживания пациентов влияет на вероятность успехов в борьбе с раком. В 30 из 39 исследованиях отмечены существенные преимущества жителей городов над жителями сел. Примерно каждый пятый человек на нашей планете сегодня живет в сельской местности, хотя в Украине это число является немного меньшим. Наблюдения показывают, что жители сел со значительной задержкой обращаются за помощью к врачам, они делают это уже после того, как их симптомы становятся более серьезными. Вполне возможно, что это связано с характером сельской работы и с определенными обязательствами, которые они имеют.

Кроме того, сельские населенные пункты далеко не всегда обладают слаженной системой транспорта. В Украине традиционно сокращается количество сельских поликлиник, а медицинские центры, в которых могут оказать квалифицированную помощь или хотя бы провести качественную диагностику, переводятся в более крупные населенные города, что тоже может влиять на оперативность предоставления лекарственных услуг.

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