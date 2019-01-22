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вторник, 22 января, 2019, 22:42 Мир
Ученые нашли самую редкую птицу в мире

После многих месяцев безуспешных поисков, исследователи нашли одну из самых редких птиц на планете.

Об этом сообщает «Вечерний Киев», ссылаясь на ресурс American Bird Conservancy (ABC).

Топаколо Штреземанна – редкая птица, находящаяся на грани исчезновения. Ученые считают, что в мире осталось лишь несколько представителей этого вида. Две самки были сфотографированы в прошлом месяце в регионе Баия, Бразилия.

Впервые топаколо Штреземанна заметили в 1830-х годах. Потом птичка попадалась на глаза людям всего дважды – в 1950 и 1995 годах. Обитает она в тропических и субтропических лесах, а свое название получила в честь немецкого зоолога Эрвина Штреземанна.
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наукаптицыБразилияновости мира
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