Ученые нашли самую редкую птицу в мире

После многих месяцев безуспешных поисков, исследователи нашли одну из самых редких птиц на планете.

Об этом сообщает «Вечерний Киев», ссылаясь на ресурс American Bird Conservancy (ABC).

Топаколо Штреземанна – редкая птица, находящаяся на грани исчезновения. Ученые считают, что в мире осталось лишь несколько представителей этого вида. Две самки были сфотографированы в прошлом месяце в регионе Баия, Бразилия.

Впервые топаколо Штреземанна заметили в 1830-х годах. Потом птичка попадалась на глаза людям всего дважды – в 1950 и 1995 годах. Обитает она в тропических и субтропических лесах, а свое название получила в честь немецкого зоолога Эрвина Штреземанна.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.