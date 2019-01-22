Тимошенко: После выборов я не потеряю ни минуты

Юлия Тимошенко считает 2019 решающим для Украины. Каждый день алгоритма ее программы «Новый курс» уже выписан и сформирован по дням, поэтому она не потеряет ни одной минуты – будет действовать быстро и сильно.

Об этом сообщает официальный сайт «Батькивщины».

«Великая Украина – это моя цель, от которой не отступлюсь ни на шаг. Именно поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты», – сказала лидер»Батькивщины»во время Форума единения, который сегодня проходит в Киеве.

Тимошенко подчеркнула: алгоритм ее программы – «Новый курс» – уже выписан и сформирован по дням и по часам «большой всеукраинской командой».

«Новый курс» – это полная, всеобъемлющая, кардинальная перестройка Украины во всех ее сферах на основе проекта, который разработали мы, украинцы, креативный класс нашей нации», – сказала политик.

Этот документ включает пять ключевых направлений: Новая стратегия мира и безопасности, Новая Конституция, которая будет создавать основы для нашего возрождения, Новая экономическая стратегия, Новая социальная доктрина, которая даст людям ощущение счастья жизни в Украине и Новая молодежная политика.

Кроме того, Тимошенко подчеркнула: возмущена тем, что сегодня, когда Украина переживает один из самых драматичных моментов в своей истории – потерю Крыма и части Донбасса, войну – власть стала на путь мародерства на собственной земле.

Вместе с тем она признала, что также делала ошибки, но пыталась их исправить.

«Я узнала в политике большую дружбу и большую и коварную измену, я боролась. Даже, когда была властью, я была в оппозиции, но ни разу не позволила себе согнуться, показаться, покориться или убежать. Потому что это – моя страна, я часть своего непокорного народа. Потому что моя судьба – это часть судьбы моей нации и я сделаю все, что в моих силах, для всех нас «, – подытожила лидер партии.

Напомним, 22 января съезд партии «Батькивщина» выдвинул руководительницу политсилы Юлию Тимошенко кандидатом в президенты.

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