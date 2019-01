Трамп похвастался, что нашел «волшебную палочку»

Президент США Дональд Трамп похвалил сам себя за рост количества рабочих мест за последний период.

Об этом он написал в Twitter.

«Прошлый год стал лучшим для роста количества рабочих мест в Америке с 1997 года или на протяжении 21-летнего периода. Предшественники утверждали, что производство не вернется в Штаты, и «вам понадобится волшебная палочка». Наверное, я нашел волшебную палочку – все становится лучше!» – написал он.

Last year was the best year for American Manufacturing job growth since 1997, or 21 years. The previous administration said manufacturing will not come back to the U. S., “you would need a magic wand.” I guess I found the MAGIC WAND - and it is only getting better!