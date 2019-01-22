Тернополяне с хмельничанами установили рекорд, подняв более трех тысяч флагов

Жители Тернопольщины и Хмельнитчины в День Соборности установили рекорд Украины и подняли свыше 3 тысячи сине-желтых флагов.

Зафиксировали достижение во время акции «Збруч – река единения». Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе Тернопольского облсовета.

Акция единения уже традиционно проходит 22 января на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Представители двух регионов встречаются на мосту через реку Збруч. Это символизирует единение украинских земель, некогда разделенных этой рекой.

В этом году акцию отмечали во всех районах, которыми области граничат друг с другом. Основные торжества проходили на грани Борщевского района (Скала-Подольская) Тернопольщины с Чемировецким Хмельницкой (село Гуков).

Тернополяне с хмельничанами установили рекорд, подняв более трех тысяч флагов

Сперва навстречу выдвинулись две колонны, в одной из которых люди держали полотно синего цвета, а в другой – желтого. На мосту через реку между обеими областями два полотнища соединили и образовали флаг.

После этого участники акции отправились в Гуков, где и зафиксировали рекорд. Произошло это возле памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.

«В рамках празднования 100-летия провозглашения акта Воссоединения сегодня в Гукове был установлен рекорд – наибольшее количество государственных флагов на одной локации», – рассказали в областном совете.

Участие в торжествах приняли руководители Тернопольской, Хмельницкой, а также Львовской областей, народные депутаты Украины, представители общин из разных регионов Украины.

Тернополяне с хмельничанами установили рекорд, подняв более трех тысяч флагов

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