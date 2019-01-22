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вторник, 22 января, 2019, 13:17 Мир
Теракт в Афганистане: количество погибших возросло до 65

В результате взрыва автомобиля рядом с военной базой в афганском городе Майдане Шахри, столице провинции Вардак, по последним данным погибли 65 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию местных чиновников, пишет Европейская правда.

Взрыв произошел в понедельник утром возле базы, где находятся афганские силы Национального управления безопасности (NDS).

Очевидцы рассказали, что сначала террорист-смертник взорвал рядом с военным центром автомобиль Humvee, а потом еще четыре нападавшие устроили перестрелку с военными. Также сообщается, что все нападавшие были одеты в униформу NDS.

Перестрелка продолжалась около пяти часов, всех нападавших были убиты.

Под руинами разрушенного здания оказались десятки людей, по последним сообщениям около 70 попали в больницы.

«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв и заявил, что группа бойцов штурмовала базу.

Напомним, в Афганистане атаковали конвой губернатора: 8 погибших, 10 раненых.
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АфганистанТалибанвзрывтерактновости мира
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