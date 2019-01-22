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вторник, 22 января, 2019, 18:32 Спорт
Свитолина и Осака завтра откроют день четвертьфиналов на Australian Open-2019

Украинка Элина Свитолина и японка Наоми Осака в среду, 23 января, разыграют путевку в полуфинал теннисного турнира Australian Open-2019.

Уже четвертый раз подряд матч с участием украинки будет открывать игровой день в Мельбурне (в третий раз на центральном корте), сообщает btu.org.ua.

Элина Свитолина и Наоми Осака выйдут на арену Рода Лэйвера в 11:00 по местному времени (02:00 по Киеву).

За еще одну путевку в полуфинал в верхней половине сетки поспорят американка Серена Уильямс и чешка Каролина Плишкова.

Представительница Украины выиграла три из пяти сыгранных матчей против японки. В последний раз теннисистки встречались в прошлом году, и в обоих случаях победу праздновала Свитолина: в четвертьфинале «Премьера» в Дубае и во втором круге турнира WTA Premier Mandatory в Майами.

Также напомним, что Наоми и Элина уже встречались на кортах Мельбурна в 2016 году в рамках второго круга, и тогда сильнее оказалась японская теннисистка.
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