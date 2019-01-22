Стало известно, что хотят построить на месте Лукьяновского СИЗО

Министерство юстиции исключает строительство бизнес-центра или жилого дома и выступает за создание музея или коворкинга на месте Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции пенитенциарной системы Денис Чернышов, – сообщают Украинские Новости.

«В сегодняшних реалиях там не станет «высотка», потому что коммунальные сети не выдержат. Во-вторых, там нет проезда автомобильного. Также там невозможно построить нормальный бизнес-центр», – сказал он.

Чернышов отметил, что это место подходит для строительства других объектов.

«Музей, коворкинг, такого плана объекты – они бы «взлетели» на этом месте. Для такого рода объектов логистика там хорошая, там все есть для студентов, для молодежи, которая будет приезжать на общественном транспорте, а не на автомобилях», – подчеркнул заместитель министра.

В то же время, по его словам, этот проект экономически нецелесообразен.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.