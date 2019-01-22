Список желающих на высший пост Украины увеличился

Народный депутат от БПП Аркадий Корнацкий подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборы, которые состоятся 31 марта.

Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря ЦИК Константина Хівренка, передает «Украинская правда».

У Центризбиркома есть 5 дней для принятия решения о регистрации претендента.

Справка ИA ZIK.

3 января нардеп от БПП Сергей Каплин, который возглавляет Социал-демократическую партию, подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. Его зарегистрировали.

По состоянию на 21 января было зарегистрировано уже 12 кандидатов в президенты: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко и Роман Насиров.

Читайте больше новостей на тему: Выборы президента.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.