Список желающих на высший пост Украины увеличился

Народный депутат от БПП Аркадий Корнацкий подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборы, которые состоятся 31 марта.
Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря ЦИК Константина Хівренка, передает «Украинская правда».
У Центризбиркома есть 5 дней для принятия решения о регистрации претендента.
Справка ИA ZIK.
3 января нардеп от БПП Сергей Каплин, который возглавляет Социал-демократическую партию, подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. Его зарегистрировали.
По состоянию на 21 января было зарегистрировано уже 12 кандидатов в президенты: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко и Роман Насиров.
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