Современные технологии и видеофиксация: в столице презентовали новую модель экзамена на водительские права

В столице презентовали новую модель экзамена для получения прав водителя. Среди нововведений – видеофиксация сдачи теоретического и практического экзаменов. Также размышляют и над применением сверхсовременных методик – технологии распознавания лица.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Журналист Сергей Костеж рассказывает: получал водительские права в 2012 году. Тогда предлагали услугу: никаких экзаменов, только 200 долларов – и документ ваш.

«Из 17 человек, которые были в моей группе, не пришли на вождение и на экзамены только двое или трое. То есть большинство из них сдавали. Я тоже отказался – сдавал, как и все, хотя такие предложения были. К тому же это предлагали не представители МВД, а какие-то посторонние люди, такие «решалы», – вспоминает Сергей.

Менеджер проектов правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Олеся Архипская объясняет: новая модель проведения водительских экзаменов призвана бороться с таким взяточничеством. В ее основе принцип: «потенциальный водитель – от начала и до конца экзамена сопровождает себя самостоятельно».

«Сам человек четко начинает осознавать, что хочет стать водителем. Он для этого должен приложить определенные усилия, в том числе – сам зарегистрироваться, сам выбрать удобное время, сам отвечать за сдачу экзаменов», – отмечает Олеся Архипская.

Новая модель должна контролировать, потенциальный водитель появляется на экзамен лично. Для этого планируют привлечь технологию распознавания лица.

«Сейчас в каждом сервисном центре вам делают фото, чтобы внести в документ. Мы предлагаем принять этот процесс за основу. То есть когда вас регистрируют, система автоматически вносит ваши параметры. Далее на каждом шаге проверяется: вы это или кто-то другой», – объясняет IT-специалист правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Игорь Ефремов.

Среди предлагаемых нововведений есть и видеофиксация.

«Введение фото - и видеофиксации или применение новейших технологий при сдаче теоретического и практического экзаменов. Это, в первую очередь, обезопасит человека от давления или понуждения к даче взяток», – считает Олеся Архипская.

Пилотный проект планируют запустить уже в этом году. Если эксперимент будет удачным, то уже через три года модель заработает везде. Пока же специалисты советуют бороться с коррупцией самостоятельно.

«Если Вы идете в автошколу, там учитесь и честно получаете водительское удостоверение, но при том знаете, что вся ваша группа пошла и договорилась, и Вы об этом не сообщили правоохранителям, Вы также являетесь соучастником такого события», – замечает координатор «Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека» Сергей Перникоза.

Как сообщалось ранее, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявлял, что в Украине могут разрешить сдавать на водительские права без обязательного обучения в автошколе. По его словам, будущим водителям могут разрешить самостоятельно выбирать программу подготовки: с помощью курсов или самостоятельно.

Марина Барба, «Первые о главном»

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