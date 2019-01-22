Сергей Фурса объяснил, как газовые контракты Тимошенко ударили по курсу гривны

Девальвация гривны с 8 до 28 – это следствие тех цифр, которые закладывались в газовом контракте. 14 миллиардов просто вынули из экономики Украины и передали «Газпрому». Это не могло не сказаться на курсе гривны.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Гость программы, комментируя газовые соглашения Тимошенко, отметил, что на то время в Украине были серьезные проблемы.

«Все помнят, что в то время были проблемы. Все помнят, что Ющенко не играл на стороне Тимошенко. Они играли друг с другом. Возможно, он был на ее стороне. Я этого не знаю. Но я знаю, что те цифры, которые мы получили в результате контрактов, они были критически негативными для Украины»,– заявил Сергей Фурса.

Инвестиционный банкир добавил, что в первую очередь это ударило по курсу гривны.

«Девальвация гривны с 8 до 28 – это следствие тех цифр, которые заложены в контракте. 14 миллиардов просто вынули из экономики Украины и передали «Газпрому». Это не могло не сказаться на курсе гривны. Оно не могло не сказаться на бешеном торговом дефиците. И на дефиците бюджета, который мы имели в 2013-м году. Поэтому да, ситуация была тяжелая»,– акцентировал банкир.

По словам Фурсы, возможно, в то время давление на Украину осуществляла Европа. А вот относительно давления России, добавляет эксперт, можно и не сомневаться.

«Давление было. Россия сделала все для того. Но в результате мы получили очень невыгодный контракт. Юридически он обязывал Украину выполнять определенные вещи, от которых мы не могли отказаться. Тем более, что скидку мы получили только на первый год. Но даже со скидкой цена газа в Украине была такая же, как и в Германии. Поэтому контракт был невыгоден»,– прокомментировал Сергей Фурса.

Напомним, Россия и Европейская комиссия приступили к консультациям перед трехсторонней встречей, где будут обсуждаться перспективы транзита российского газа через Украину.

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