Сенцов пишет, что со здоровьем все почти хорошо, – правозащитница

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур, в котором сообщает, что со здоровьем и «с настроением» все в порядке, он занимается спортом, почти набрал прежний вес и за январь списал три ручки «на творческом фронте».

Щур опубликовала в Facebook письмо Сенцова со своими комментариями.

«От Олега Сенцова получили письмо, в котором он сообщает, что входит (почти уже вошел) в норму после голодания. Он пишет, что со здоровьем и «с настроением» все в порядке, занимается спортом и почти набрал прежний вес. Судя по тому, что за январь он списал три ручки, «на творческом фронте» – тоже все в порядке. Да он так и пишет. Просит не переживать за него», – пишет Татьяна Щур.

Она уточняет, что к словам Сенцова о «все в порядке» надо относиться осторожно, ведь он практически «никогда не жалуется». Например, Сенцов сообщает, что его не отправляли на Новый год, как Кольченка, в ШИЗО, потому что «тут и без этого с режимом все в порядке». Из этого, по мнению правозащитницы, можно сделать вывод, что в колонии, где находится Сенцов, режим жесткий, пожалуй, более жесткий, чем в других колониях.

«Олег передает привет пленным морякам и благодарит Вику Ивлеву и всех добровольцев, которые помогают морякам. Ведь «в тюрьме очень важно чувствовать и моральную и передачную поддержку!» «Обнимаю, Олег», – традиционно заканчивает он свое письмо из ледяного Ямала», – сообщает в заключение Щур.

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