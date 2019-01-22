Пожизненно заключенной турецкой журналистке дали еще 6 лет за публикацию конфиденциальных материалов

В Турции 74-летняя журналистка, которая находится в тюрьме и отбывает пожизненное заключение по обвинению в попытке переворота 2016 года, получила дополнительные 5 лет и 10 месяцев за публикацию конфиденциальных материалов.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Turkish Minute

Журналистку Назли Иличак обвинили в публикации секретного документа Генерального штаба Турции в ежедневной газете Bugün в январе 2015 года. Ее материал касался якобы связанного с Аль-Каидой группировкой военных.

В ходе судебного заседания журналистка заявила, что получила материалы через Twitter, и что их публикация была осуществлена в рамках журналистских правил.

Заключенная с июля 2016 года, Иличак получила в феврале 2018 года особенно строгое пожизненное заключение по обвинению в членстве в террористических группах и попытке свергнуть правительство и подорвать конституционный строй.

Она также была приговорена к одному году и двум месяцам заключения в декабре 2018 года за открытое оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана в твите, который она опубликовала в феврале 2016 года.

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