live
Aнонси
Ігор Шевченко, юрист, кандидат в президенти у програмі Drozdov 22.01.19, о 20.00
Ігор Шевченко, юрист, кандидат в президенти у програмі Drozdov 22.01.19, о 20.00
22 января, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
22 января, вторник
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
23 января, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 22 января, 2019, 13:35 События
Пострадавшие с танкеров, горящих в Черном море, не получили медицинской помощи

Крымские медики получают противоречивую и неполную информацию о состоянии пострадавших моряков с двух танкеров, которые загорелись в Черном море.

Об этом сообщил директор крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко, пишет Интерфакс-Украина

«Я с руководителем керченского порта на связи, команды (выезжать в порт и забирать пострадавших, – ред.) пока что не было. Информация разная, потому что они находятся на разных судах, и там профессиональных медиков, которые могли бы оценить клинически состояние, к сожалению, нет», – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, два судна – «Канди» и «Маэстро» – под флагом Танзании, размещались на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером за 15 морских миль от мыса Такіль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились ним в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились 32 граждан Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источников, танкеры работали с топливом по «серым схемам».
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
морякиНСтанкерпожарЧерное мореновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-22 13:57 :08