Пострадавшие с танкеров, горящих в Черном море, не получили медицинской помощи

Крымские медики получают противоречивую и неполную информацию о состоянии пострадавших моряков с двух танкеров, которые загорелись в Черном море.

Об этом сообщил директор крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко, пишет Интерфакс-Украина

«Я с руководителем керченского порта на связи, команды (выезжать в порт и забирать пострадавших, – ред.) пока что не было. Информация разная, потому что они находятся на разных судах, и там профессиональных медиков, которые могли бы оценить клинически состояние, к сожалению, нет», – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, два судна – «Канди» и «Маэстро» – под флагом Танзании, размещались на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером за 15 морских миль от мыса Такіль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились ним в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились 32 граждан Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источников, танкеры работали с топливом по «серым схемам».

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