Польский министр уверяет, что его стране евро сейчас не требуется

Если бы Польша сейчас ввела общую европейскую валюту, это означало бы замедление процесса конвергенции, то есть догон ЕС.
Об этом заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский, – сообщает «Польское радио».
Министр подчеркнул, что такое решение сейчас не оправдано экономически. По его словам, сейчас все совсем наоборот: то, что Польша имеет свою валюту, это преимущество, которое может помочь ей пройти через замедление, которое уже началось в Еврозоне.
«Мы развиваемся вдвое быстрее, чем в среднем в Европейском Союзе», – напомнил Ежи Квецинский.
В третьем квартале прошлого года рост ВВП в Польше составил 5,1%. Тем временем, в Германии – 1,1%. Пока что нет данных за четвертый квартал, однако польский министр инвестиций и развития надеется, что этот показатель достигнет примерно 5%. По его словам, главным аргументом, чтобы не спешить с принятием евро, является факт, что разница в доходах поляков и жителей других стран ЕС в дальнейшем будет больше. Евро могло бы замедлить процесс уменьшения различий между бедными и богатыми регионами Польши.