Пассажира, который хотел изменить курс рейса Сургут-Москва, задержали, – СМИ

Пассажира рейса компании «Аэрофлот» Сургут – Москва, который требовал изменить курс на Афганистан, задержали.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, передает «Общественное».

Источник издания отмечает, что при мужчине не было оружия.

По информации «РИА Новости», экипажу самолета удалось уговорить пассажира на дозаправку в Ханты-Мансийске.

Пассажира, который потребовал изменить курс, зовут Павел, ему 41 год, он гражданин России. По словам источника агентства «РИА Новости», мужчина был пьян.

В аэропорту Ханты-Мансийска заявили, что пассажиров эвакуировали из самолета. Самолет отогнали на самую дальнюю стоянку в аэропорту. На подъезде к аэропорту дежурят наряды полиции. На место происшествия выехал вице-губернатор Ханты-Мансийского округа Алексей Забозлаев.

Напомним, Самолет «Аэрофлота» вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в московском аэропорту Шеремтьево в 19:30. Во время полета пассажир самолета требовал направить лайнер в Афганистан, после чего самолет развернулся и приземлился в Ханты-Мансийске. На борту самолета находились 75 человек, в том числе семеро членов экипажа и пятеро детей.

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