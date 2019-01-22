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вторник, 22 января, 2019, 21:40 Политика
Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию

Украинского журналиста, собственного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, приговоренного к восьми годам тюрьмы в Беларуси за «шпионаж», перевели из СИЗО в Бобруйскую колонию.

Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизима, передает УНН.

Отмечается, что этапирование состоялось до нового года. Шаройко в колонии посещала его жена, а 23 января с ним встретится украинский консул.

Напомним, задержанного 25 октября 2017 года собственного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко Верховный суд Беларуси приговорил на больше чем 8 лет лишения свободы.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (шпионаж). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
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БеларусьПавел Шаройконовости Украиныновости политики
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2019-01-22 23:12 :38