Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию

Украинского журналиста, собственного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, приговоренного к восьми годам тюрьмы в Беларуси за «шпионаж», перевели из СИЗО в Бобруйскую колонию.

Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизима, передает УНН.

Отмечается, что этапирование состоялось до нового года. Шаройко в колонии посещала его жена, а 23 января с ним встретится украинский консул.

Напомним, задержанного 25 октября 2017 года собственного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко Верховный суд Беларуси приговорил на больше чем 8 лет лишения свободы.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (шпионаж). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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