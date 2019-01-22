Оккупанты захватили в плен на Донбассе бойца ВСУ

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде (58 ОМПБР) оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ подтвердили факт исчезновения бойца Станислава Панченко и обнародовали заявление о психологическое и физическое давление на него со стороны оккупантов, которые захватили его в плен.

Об этом говорится на странице Facebook бригады.

«Панченко Станислав Мирославович действительно боец 58 ОМПБР. Мы акцентируем внимание на том, что, скорее всего, сказанные им слова на видео является результатом психологического или даже физического давления путем «обработки» военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видеообращение опубликовали лишь на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения «разъяснительной» работы. Известно, что все информационные материалы пророссийских наемников является ничем иным, как элементом информационной войны», – говорится в заявлении.

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