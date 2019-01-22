Навальный рассказал про вторую виллу и Maybach кремлевского пропагандиста Соловьева

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы, из которых следует, что телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев обладает еще одной виллой на озере Комо.
Об этом говорится на сайте Навального и его YouTube-канале, – сообщает Укринформ.
«Сведения о том, что у телеведущего Владимира Соловьева вилла на итальянском озере Комо, не соответствуют действительности. Потому что у телеведущего Соловьева есть ДВЕ виллы на итальянском озере Комо», – пишет Навальный.
По его информации, вторая вилла Соловьева была куплена в 2013 году за 1,021 миллиона евро.
Навальный также выяснил, что в феврале 2018 года Соловьев купил автомобиль Maybach за 15 миллионов рублей (225,7 тыс. долларов).
В сентябре 2017 года Фонд борьбы с коррупцией обнародовал документы, которые подтверждают владение Соловьевым виллой на озере Комо.