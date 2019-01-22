Нардеп Винник не исключает новых многомиллиардных компенсаций за газовые контракты Тимошенко

Учитывая настоятельную необходимость доставки 100 млрд куб. м газа в Европу Украина в лице НАК «Нафтогаз Украины» имеет все шансы подписать контракты по транспортировке газа с европейскими потребителями.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция БПП) Иван Винник.

Нардеп, комментируя переговоры по транзиту газа через территорию Украины, напомнил, что в этом году истекает 10 лет с момента заключения газовых контрактов, которые подписала, на тот момент Премьер-министр Украины, Юлия Тимошенко и которые впоследствии были признаны судом неконкурентными и дискриминационными в отношении Украины. Иван Винник отметил, что Украине была назначена компенсация в сумме 4,6 млрд долл., из которых 2,6 млрд долл. РФ уже компенсировала путем того, что Украина не рассчиталась за потребленный в 2014 году газ, и «Газпром», подчеркнул нардеп, не может иметь никаких претензий относительно такого взаимозачета.

«Вторая часть этого спора касается транзита, который РФ заставила Украину подписать, а Юлия Владимировна на посту Премьер-министра согласилась, не защищая национальные интересы, с дискриминационно низкой ценой на транзит газа. Украина может ожидать очередные многомиллиардные компенсации от РФ за те деньги, которые мы недополучили в связи с давлением, которое РФ совершила в 2009 году, а Украина в лице Премьер-министра позволила себе принять, реализуя уровень определенной слабости государственных институтов, а именно – КМУ, который она возглавляла», – заявил Иван Винник.

Нардеп сомневается, что РФ согласится заключить самостоятельный контракт о транспортировке газа в Европу через украинскую территорию, поскольку сейчас Россия сконцентрирована на реализации «Северного потока-2». Зато, уверен Иван Винник, учитывая настоятельную необходимость доставки 100 млрд куб. м газа в Европу Украина в лице НАК «Нафтогаз Украины» имеет все шансы подписать контракты по транспортировке газа с европейскими потребителями – крупными газотранспортными компаниями.

«Таким образом, Россия будет продавать газ Европе на границе между РФ и Украиной, и уже европейские страны будут платить Украине рыночную цену за транспортировку газа территорией Украины. Это абсолютно нормальный украино-ориентированный бизнес-подход, который позволит Украине заработать значительно большие деньги, чем мы сейчас зарабатываем на транспортном контракте, который подписала в свое время Тимошенко и который признан нерыночным в Стокгольмском арбитраже, и повысит чрезвычайно важный транзитный статус Украины», – сказал Иван Винник.

Как сообщалось, российский «Газпром» готов продолжить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций.

Напомним, Еврокомиссия выдвинула предложение НАК «Нафтогаз Украины» и российскому «Газпрому» относительно условий транзита газа после 2019 года.

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