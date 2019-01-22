Нардеп считает позицию Германии в отношении строительства «Северного потока-2» несправедливой

Германия хочет дешевый российский газ, чтобы иметь возможность держать Европу в зависимости и отстаивать свои личные экономические интересы.

Это отметил народный депутат Украины Олег Осуховский в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат считает, что Россия сейчас будет саботировать любые переговоры с Украиной и ждать президентские выборы. Поскольку Кремль должен четко понимать, кто будет президентом, чтобы знать с кем разговаривать, в частности относительно газовых контрактов и газотранспортной системы.

«В отношении украинской ГТС будут вести переговоры НАК «Нафтогаз», российский «Газпром» и ЕС. Но есть и другая сторона медали, и поскольку будет продолжаться шантаж из-за строительства «Северного потока-2», то в игру вступит и Германия. Эта страна хочет, чтобы Россия за свои деньги проложила газопровод, а немцы имели возможность получать дешевый газ», – пояснил Олег Осуховский.

Вследствие этого, подчеркнул политик, уменьшится давление в украинской ГТС, и соответственно, поступления в государственный бюджет Украины. По этому поводу в сторону Германии есть много критики от министра иностранных дел Польши.

«Польша построила LNG-терминал, куда завозит сжиженный газ из США, и из арабских стран. Сейчас проходимость этого терминала составляет 5 миллиардов кубов газа в год, и ее хотят увеличить до 17 миллиардов. Зато Германия хочет дешевый российский газ, чтобы иметь возможность держать Европу в зависимости и отстаивать свои личные экономические интересы.

Я считаю, что позиция Германии является несправедливой, к тому же эта страна является переговорщиком в Нормандском и Минском форматах по урегулированию войны на Донбассе. Собственно, именно из-за этого форматы и не работают, а поэтому мы предлагаем изменить их и обязательно привлечь к переговорам США и Великобританию», – отметил Олег Осуховский.

Напомним, накануне в Брюсселе после проведения трехсторонних газовых переговоров вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович отметил прогресс в направлении изменения законодательства, которое должно усложнить строительство российского газопровода «Северный поток-2».

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